Взрывы в Нидерландах: саперы нейтрализовали еще одну опасную посылку

В Нидерландах по почте рассылают взрывчатку, фото: NOS

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В Нидерландах в городе Лесден было обнаружено почтовое отправление с взрывчаткой.

Соответствующий конверт предназначался для компании Unisys, которая действует в сфере платежных операций. Об этом сообщает издание NOS.

Взрывчатку обезвредили саперы, в результате инцидента никто не пострадал.

Правоохранители не исключают, что эта посылка может быть связана с аналогичными, которые вчера взорвались в почтовых отделениях в Амстердаме и Керкраде.

Нидерландская полиция вчера опубликовала рекомендации относительно того, как выявлять опасные почтовые посылки. Компаниям рекомендуют избегать белых конвертов с утолщением, двумя печатями на них и адресатом, напечатанным на листе бумаги в пластифицированной части конверта.

Также полиция опубликовала фото одного из писем, которое содержало взрывчатку.

Напомним, нидерландская полиция считает, что за рассылкой взрывчатки по почте стоит шантажист, который требует выплатить ему определенную сумму в биткоинах, чтобы эти взрывы прекратились.