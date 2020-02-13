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Ракурс
В Нидерландах по почте рассылают взрывчатку, фото: NOS

Взрывы в Нидерландах: саперы нейтрализовали еще одну опасную посылку

13 фев 2020, 13:17
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В Нидерландах в городе Лесден было обнаружено почтовое отправление с взрывчаткой.

Соответствующий конверт предназначался для компании Unisys, которая действует в сфере платежных операций. Об этом сообщает издание NOS.

Взрывчатку обезвредили саперы, в результате инцидента никто не пострадал.

Правоохранители не исключают, что эта посылка может быть связана с аналогичными, которые вчера взорвались в почтовых отделениях в Амстердаме и Керкраде.

Нидерландская полиция вчера опубликовала рекомендации относительно того, как выявлять опасные почтовые посылки. Компаниям рекомендуют избегать белых конвертов с утолщением, двумя печатями на них и адресатом, напечатанным на листе бумаги в пластифицированной части конверта.

Также полиция опубликовала фото одного из писем, которое содержало взрывчатку.

Письмо, содержавшее взрывчатку, фото: NOS

Напомним, нидерландская полиция считает, что за рассылкой взрывчатки по почте стоит шантажист, который требует выплатить ему определенную сумму в биткоинах, чтобы эти взрывы прекратились.


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