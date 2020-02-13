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У Нідерландах поштою розсилають вибухівку, фото: NOS

Вибухи у Нідерландах: сапери нейтралізували ще одну небезпечну посилку

13 лют 2020, 13:17
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У Нідерландах у місті Льосден було виявлене поштове відправлення з вибухівкою.

Відповідний конверт призначався до компанії Unisys, яка діє у сфері платіжних операцій. Про це повідомляє видання NOS.

Вибухівку знешкодили сапери, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

Правоохоронці не виключають, що ця посилка може бути пов’язана з аналогічними, котрі вчора вибухнули в поштових відділення в Амстердамі та Керкраде.

Нідерландська поліція вчора опублікувала рекомендації, щодо того, як виявляти небезпечні поштові посилки. Компаніям рекомендують уникати білих конвертів з потовщенням, двома печатками на них та адресатом, надрукованим на аркуші паперу в пластифікованій частині конверта.

Також поліція опублікувала фото одного з листів, що містив вибухівку.

Лист, який містив вибухівку, фото: NOS

Нагадаємо, нідерландська поліція вважає, що за розсиланням вибухівки поштою стоїть шантажист, який вимагає сплатити йому певну суму в біткоїнах, щоб ці вибухи припинилися.


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