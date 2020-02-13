ДТП. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n133640-dtp-pid-odesou-pryyihav-oformlyaty-p-yanyy-policeyskyy.html

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Дорожньо-транспортна пригода (ДТП) з постраждалими сталася у селі Олександрівка, яке розташоване поблизу міста Чорноморськ Одеської області. Учасники аварії викликали на місце події поліцейських.

На місце ДТП був направлений наряд патрульної поліції, повідомляє «Думська».

Але до його приїзду на місце аварії для оформлення матеріалів прибув п’яний співробітник поліції на особистому транспорті та в цивільному одязі.

Учасники аварії повідомили про даний факт на спецлінію «102» і на місце події виїхали співробітники інспекції з особового складу управління кадрового забезпечення ГУНП і управління внутрішньої безпеки в Одеській області.

Було встановлено, що на місце ДТП дійсно прибув п’яний співробітник поліції, який вирішив проявити ініціативу в неробочий час. Відносно нього було складено протокол за ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння).

За даним фактом розпочато службове розслідування, на час якого співробітник поліції відсторонений від виконання своїх посадових обов’язків.

У МВС заявили, що даний співробітник буде звільнений із лав поліції.