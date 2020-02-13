Як користуватися презервативами, розповіла Супрун в пості з фото Медведчука та Рабіновича. Фото: У. Супрун

https://racurs.ua/ua/n133641-yak-korystuvatysya-prezervatyvamy-rozpovila-suprun-v-posti-z-foto-medvedchuka-ta-rabinovycha.html

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Уляна Супрун, колишня глава Міністерства охорони здоров’я України, написала пост про Міжнародний день презерватива, який відзначається 13 лютого. Свій пост вона проілюструвала фотографією лідерів партії «Опозиційна платформа — За життя» Вадима Рабіновича та Віктора Медведчука з підписом «Завжди їх використовуйте!».

Уляна Супрун пише, що презерватив — це єдиний спосіб запобігти інфекції, що передаються статевим шляхом, та вагітності одночасно. Його ефективність становить 98%, але в разі, якщо його правильно використовувати. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.

Вона додала, що 14 лютого, в День всіх закоханих, щосекунди в світі використовується 87 презервативів. Але користуватися ними треба правильно, тому колишній міністр вирішила розвінчати декілька міфів.

Зокрема, міф про те, що презервативи не мають терміну придатності. Насправді їхній термін придатності від двох до п’яти років. Вона також написала, що не варто використовувати два відразу презерватива — через тертя їхня ефективність знижується на 20%.

За словами Супрун, інформація про презервативи, що часто рвуться, — теж міф. Вони рвуться, якщо у них закінчився термін придатності або вони були пошкоджені.

Вона також закликала використовувати методи контрацепції не тільки під час вагінального сексу, адже вони захищають не тільки від небажаної вагітності, але й від різного роду інфекцій, зокрема СНІД. Це стосується і орального сексу. Вона зазначає, що презервативи необхідно використовувати завжди, оскільки їхня перша функція — бар'єрний захист від інфекцій, що передаються статевим шляхом.

Нагадаємо, раніше Уляна Супрун написала пост про геморой. Його вона проілюструвала фотографією «слуги народу» Олександра Дубинського.