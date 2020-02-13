Новий коронавірус: «Укрпошта» припинила відправку посилок до Китаю

Новий коронавірус: «Укрпошта» припинила відправку посилок до Китаюhttps://racurs.ua/ua/n133642-novyy-koronavirus-ukrposhta-prypynyla-vidpravku-posylok-do-kytau.htmlРакурс
«Укрпошта» повідомила про тимчасове припинення відправлення посилок до Китаю. У компанії заявили, що ніяких обмежень з боку Національної пошти Китаю не вводилося, але через новий коронавірус різко скоротилася кількість авіарейсів до Піднебесної і доставка пошти ускладнюється.
«Укрпошта» продовжить приймати посилки з Китаю, так як немає ніяких заборон Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) щодо вивезення поштової кореспонденції з КНР, повідомляє прес-служба компанії.
Однак час доставки посилок може збільшитися через скорочення авіарейсів із Китаю в Україну.
За інформацією ВООЗ, посилки з Китаю безпечні і ймовірність зараження коронавірусом через товари мізерна.
В «Укрпошті» стверджують, що всі її оператори-партнери здійснюють сувору перевірку і рентген-огляд всіх посилок. Заборонені предмети не приймаються в Україну і не випускаються за кордон.