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Ракурс
Посилки в Китай. Фото: LIGA.net

Новий коронавірус: «Укрпошта» припинила відправку посилок до Китаю

13 лют 2020, 14:11
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«Укрпошта» повідомила про тимчасове припинення відправлення посилок до Китаю. У компанії заявили, що ніяких обмежень з боку Національної пошти Китаю не вводилося, але через новий коронавірус різко скоротилася кількість авіарейсів до Піднебесної і доставка пошти ускладнюється.

«Укрпошта» продовжить приймати посилки з Китаю, так як немає ніяких заборон Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) щодо вивезення поштової кореспонденції з КНР, повідомляє прес-служба компанії.

Однак час доставки посилок може збільшитися через скорочення авіарейсів із Китаю в Україну.

За інформацією ВООЗ, посилки з Китаю безпечні і ймовірність зараження коронавірусом через товари мізерна.

В «Укрпошті» стверджують, що всі її оператори-партнери здійснюють сувору перевірку і рентген-огляд всіх посилок. Заборонені предмети не приймаються в Україну і не випускаються за кордон.

Джерело: Ракурс


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