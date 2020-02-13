Новый коронавирус. Фото: DW

https://racurs.ua/n133673-novyy-koronavirus-kak-reagiruet-chelovecheskiy-organizm-na-zarajenie.html

Ракурс

Новый коронавирус распространяется с необычайной скоростью, а ученым пока не удается разработать вакцину, которая бы помогла защититься от инфекции. Коронавирус изучается всесторонне, в том числе проводятся исследования реакции человеческого организма на заражение.

Результаты данных исследований опубликовал Newsweek.

Ученые наблюдали за 138 пациентами, у которых была диагностирована пневмония после инфицирования COVID-19. Все исследуемые больные проходили лечение в университетской больнице Уханя. Шестеро пациентов скончались.

Большинство больных, средний возраст которых составлял 56 лет, страдали от высокой температуры, сухого кашля, а также у них наблюдалась быстрая утомляемость. Реже фиксировались головные боли, диарея, рвота, головокружения и боли в животе.

Обычно проходило пять дней с момента появления первых симптомов болезни до госпитализации пациентов. Спустя восемь дней у пациентов развивался острый респираторный синдром с затрудненным дыханием.

У всех пациентов на рентгеновских снимках на легких были видны затемнения, которые известны в медицине как синдром «матового стекла». В основном больные проводили в больнице около 10 дней.

Тяжелее всего переносили заболевание пожилые люди, средний возраст которых составляет 66 лет. Им требовалось лечение в отделении интенсивной терапии. У пожилых больных обострялись болезни сердца, сосудов, диабет, а также наблюдалось повышенное давление.

Врачи сделали вывод, что возраст и хронические заболевания можно отнести к факторам, которые осложняют лечение коронавируса. Так как лекарства от коронавируса не существует, врачи проводили лишь симптоматическое лечение.

Было установлено, что мужчины и женщины одинаково реагируют на болезнь. Ранее считалось, что мужчины более подвержены заражению, так как количество заболевших мужчин было больше. По всей видимости, это связано с тем, что первыми заразились болезнью мужчины, работавшие на рынке морепродуктов в Ухане.