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В Китае продолжается вспышка нового коронавируса

Новый коронавирус: в Китае заразились более 1,7 тыс. медработников, шестеро умерли

14 фев 2020, 10:05
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В Китае новым коронавирусом NCP заразились 1 тыс. 716 медицинских работников.

По состоянию на вторник шестеро из них умерли. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные Национальной комиссии по здравоохранению Китая.

В китайском городе Ухане, где в декабре 2019 года были зафиксированы первые случаи нового заболевания, инфицированы 1 тыс. 10 медицинских работников.

Отмечается, что количество инфицированных медработников растет.

Китайские чиновники и больницы неоднократно отмечали недостаток средств защиты, в частности масок для лица.

Жертвами коронавируса стали уже почти 1,4 тыс. человек, не только в Китае. Так, в Японии в среду умерла пожилая женщина. Факт инфицирования ее коронавирусом был обнаружен на следующий день после смерти, сообщает телеканал NHK.

Женщина другие страны не посещала, источники ее инфицирования устанавливаются. Также болезнь обнаружена у ее зятя, который работает таксистом.

Напомним, в Министерстве здравоохранения назвали новую дату эвакуации украинцев из Уханя.


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