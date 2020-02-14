НАПК начало проверку из-за поездки Зеленского в Оман. Фото: Explainer

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Владимир Зеленский в Омане был с частным визитом. В связи с этим Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) начало проверку, ведь президент Украины не внес данные о поездке в свою декларацию.

О начале проверки сообщил народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Отмечается, что Национальное агентство направило запросы в соответствующие органы с целью получения необходимых документов на основании ч. 1 ст. 12 закона Украины «О противодействии коррупции».

Народный депутат отметил, что в декларации Зеленского об «отпуске» в Омане нет никаких данных.

Что ж, будем ждать новостей. Судя по темпам развития этой истории, наши органы по борьбе с коррупцией скоро будут знать все про эту аравийскую страну, — добавил Гончаренко.

Напомним, ранее в Офисе президента подтвердили, что поездка Владимира Зеленского в Оман не была официальным визитом. Отмечается, что Зеленский оплатил путешествие за собственные средства. Расходы за проживание и перелеты в ОП пообещали обнародовать в декларации президента.