НАЗК почало перевірку через поїздку Зеленського в Оман. Фото: Explainer

https://racurs.ua/ua/n133689-dolitavsya-nazk-pochalo-perevirku-cherez-poyizdku-zelenskogo-do-omanu-dokument.html

Ракурс

Володимир Зеленський в Омані був з приватним візитом. У зв’язку з цим Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) почало перевірку, адже президент України не вніс інформацію про поїздку у свою декларацію.

Про початок перевірки повідомив народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що Національне агентство направило запити до відповідних органів з метою отримання необхідних документів на підставі ч. 1 ст. 12 закону України «Про запобігання корупції».

Народний депутат зазначив, що в декларації Зеленського про «відпустку» в Омані немає ніяких даних.

Що ж, чекатимемо новин. Судячи з темпів розвитку цієї історії, наші органи з боротьби з корупцією скоро будуть знати все про цю аравійську країну, — додав Гончаренко.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента підтвердили, що поїздка Володимира Зеленського до Оману не була офіційним візитом. Зазначається, що Зеленський оплатив подорож за власні кошти. Витрати за проживання і перельоти в ОП пообіцяли оприлюднити в декларації президента.