Дональд Трамп, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/ua/n133688-tramp-moje-zaboronyty-chynovnykam-sluhaty-yogo-telefonni-rozmovy.html

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Президент США Дональд Трамп може заборонити американським чиновникам слухати його розмови з іноземними лідерами.

Про це він заявив в нещодавньому інтерв’ю американським ЗМІ, повідомляє видання Politico.

Трамп зазначив, що інколи такі розмови прослуховують 25 осіб.

Це те, що вони робили впродовж багатьох років — коли ти телефонуєш іноземному лідеру, люди слухають, — зазначив Трамп. — Я можу повністю припинити цю практику.

Відповідна заява Трампа пролунала менше ніж через рік після того, як одна така телефонна розмова — з президентом України Володимиром Зеленським у липні 2019 року — розпочала події, котрі призвели до початку Конгресом процедури імпічменту. В результаті Трамп став третім президентом в історії США, щодо якого розпочали процедуру імпічменту.

Нагадаємо, верхня палата американського Конгресу — Сенат 5 лютого виправдав Трампа за всіма статтями звинувачень.