Дональд Трамп, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/n133688-tramp-mojet-zapretit-chinovnikam-slushat-ego-telefonnye-razgovory.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп может запретить американским чиновникам слушать его беседы с иностранными лидерами.

Об этом он заявил в недавнем интервью американским СМИ, сообщает издание Politico.

Трамп отметил, что иногда такие разговоры прослушивают 25 человек.

Это то, что они делали на протяжении многих лет — когда ты звонишь иностранному лидеру, люди слушают, — отметил Трамп. — Я могу полностью прекратить эту практику.

Соответствующее заявление Трампа прозвучало менее чем через год после того, как один такой телефонный разговор — с президентом Украины Владимиром Зеленским в июле 2019 года — начал события, приведшие к началу Конгрессом процедуры импичмента. В результате Трамп стал третьим президентом в истории США, в отношении которого начали процедуру импичмента.

Напомним, верхняя палата американского Конгресса — Сенат 5 февраля оправдал Трампа по всем статьям обвинения.