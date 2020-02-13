Рассказ врачей из госпиталя в Ухане / Фото: Скрин YouTube

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Коронавирус в Китае помогают побороть тысячи врачей. Так, 25 января команда врачей из госпиталя Западного Китая Сычуаньского университета прибыла в Ухань. Издание CCTV разместило видео-дневник врача, который сейчас работает в закрытом на карантин из-за эпидемии коронавируса городе, а также медсестры из отделения заболеваний органов дыхания местного госпиталя.

Я заступаю на ночное дежурство. Наше отделение начало лечить пациентов с коронавирусом 6−7 января… Тогда у нас разместили секцию с пациентами, находящимися на карантине, — говорит медсестра.

Она также сообщила, что после долгого времени пребывания в спецодежде на ее лице остаются следы от защитной маски. Кроме этого, в своем видео она демонстрирует, как в карантинной зоне медперсонал эстафетой передает пищу для больных.

Обычно мы одеваем три пары перчаток… Специальные маски на глаза мгновенно запотевают. Поэтому мы наносим на них тонкий слой жидкого мыла. Защитная одежда сильно парит, она не пропускает воздух. Так мы ходим где-то часа три-четыре. Респираторные маски подключены к специальному фильтру. С собой в карантинную секцию берем рации, с помощью которых общаемся с врачами и постом медсестер, — добавляет медсестра.

По ее словам, в секции, где находятся больные, каждая дверь промаркирована в зависимости от того, подтвержден ли у пациента коронавирус. Кроме этого, все двери в палаты закрыты извне, ведь пациентам разрешено находиться только в своей палате, по коридору ходить запрещено. Она добавляет, что очень трудно попасть в вену пациенту для настройки капельницы, поскольку на руках три слоя перчаток.

Когда больные выздоравливают, мы чувствуем себя очень счастливыми, несмотря на то, насколько тяжелый весь этот процесс, — отмечает медсестра.

Свой рассказ врач, прибывший в Ухань, начинает по дороге на работу с описания мини-празднования по случаю дня рождения коллеги.

У нас была простая вечеринка по случаю дня рождения одного из наших коллег — медсестры из Сычуаньского университета… Мы не задували свечи… Кто же станет есть торт, если мы их задуем? А сейчас мы заступаем на ночное дежурство, — говорит врач по дороге в больницу Красного Креста в Ухане.

По прибытию в медзаведение, персонал сначала «маркируют» — на спинах пишут, откуда они прибыли. Все одеваются в защитную спецодежду, тщательно «прячут» лицо и обувь. Некоторые врачи просят, чтобы им на спине написали распространенный ныне лозунг «Ухань, держись!» и другие слова поддержки для инфицированных пациентов. Отметим, что оставлять подобные надписи на спецодежде — очень популярный ритуал среди врачей в больницах Уханя.

Мы должны в совершенстве ознакомиться с рабочими процедурами и системой, чтобы быстрее включиться в работу и оперативно реагировать, — отмечает один из врачей.

Секция больничных палат, где работают представители этого госпиталя, рассчитана на 30 мест. Эту секцию обслуживают лишь девять медсестер.

Я спрашивал у них раньше, были ли у них выходные? Они ответили, что пока нет, — рассказывает врач, отмечая, что всеми медсестрами руководит старшая медсестра.

Больничные палаты отделяет длинный коридор. Мы можем перемещаться только по этой секции. Мы стараемся избегать административной (офисной) части здания, потому что здесь мы контактируем с больными. Поэтому мы стараемся оставаться в секции больничных палат, — рассказывает врач.

Далее он вместе с коллегой посещает одного из пациентов, который говорит, что чувствует себя прекрасно.

Лично я чувствую себя хорошо. Лихорадка прошла день назад, — говорит пациент.

По словам врача, с самого утра ему приходится очень много говорить. Также он рассказал о том, что с момента прибытия в Ухань врачей из госпиталя Западного Китая, им удалось вылечить и выписать одного пациента.

Это стартовая точка. Я уверен, что дальше будет еще много выздоровевших пациентов… Я подписался (ехать в Ухань — ред.) накануне Китайского Нового года. И на следующий день узнал, что мы выезжаем завтра… В ту ночь я мало спал и много думал о своем маленьком сыне… С момента его рождения мы не расставались так надолго, — вспоминает врач.

Свой видеоблог он завершает словами: «Не паникуй, Ухань! Мы здесь, чтобы предоставить вам лучшую поддержку. Ухань, держись!»