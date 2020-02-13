В России оштрафовали Фейсбук и Твиттер, фото: Pikrepo

https://racurs.ua/n133657-feysbuk-i-tvitter-oshtrafovali-za-nejelanie-perenosit-servery-v-rossiu.html

Ракурс

В России популярные социальные сети Фейсбук и Твиттер оштрафовали на 4 млн рублей (более 1,5 млн грн) каждую.

Соответствующее решение принял суд Таганского района Москвы из-за нежелания владельцев этих соцсетей переносить в РФ серверы с данными российских пользователей, как того требует российское законодательство, сообщает агентство «Интерфакс».

Статья Кодекса об административных правонарушениях РФ, согласно которой была открыта соответствующая дело, предусматривает максимальный штраф в размере 6 млн рублей. Это административное дело российский регулятор «Роскомнадзор» открыл 31 января, поскольку соцсети не предоставили российским властям подтверждений того, что начали хранить данные российских пользователей на серверах в РФ.

Напомним, в апреле 2019 года в России Твиттер оштрафовали на 3 тыс. рублей за отказ предоставить информацию о локализации данных пользователей.