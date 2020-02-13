У Росії оштрафували Фейсбук та Твіттер, фото: Pikrepo

https://racurs.ua/ua/n133657-feysbuk-ta-tvitter-oshtrafuvaly-za-nebajannya-perenosyty-servery-v-rosiu.html

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У Росії популярні соціальні мережі Фейсбук та Твіттер оштрафували на 4 млн рублів (понад 1,5 млн грн) кожну.

Відповідне рішення ухвалив суд Таганського району Москви через небажання власників цих соцмереж переносити до РФ сервери з даними щодо російських користувачів, як цього вимагає російське законодавство, повідомляє агентство «Інтерфакс».

Стаття Кодексу про адміністративні правопорушення РФ, згідно з якою була відкрита відповідна справа, передбачає максимальний штраф у розмірі 6 млн рублів. Цю адміністративну справу російський регулятор «Роскомнадзор» відкрив 31 січня, оскільки соцмережі не надали російській владі підтверджень того, що розпочали зберігати дані російських користувачів на серверах у РФ.

Нагадаємо, у квітні 2019 року в Росії Твіттер оштрафували на 3 тис. рублів через відмову надати інформацію про локалізацію даних користувачів.