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У Росії оштрафували Фейсбук та Твіттер, фото: Pikrepo

Фейсбук та Твіттер оштрафували за небажання переносити сервери в Росію

13 лют 2020, 16:06
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У Росії популярні соціальні мережі Фейсбук та Твіттер оштрафували на 4 млн рублів (понад 1,5 млн грн) кожну.

Відповідне рішення ухвалив суд Таганського району Москви через небажання власників цих соцмереж переносити до РФ сервери з даними щодо російських користувачів, як цього вимагає російське законодавство, повідомляє агентство «Інтерфакс».

Стаття Кодексу про адміністративні правопорушення РФ, згідно з якою була відкрита відповідна справа, передбачає максимальний штраф у розмірі 6 млн рублів. Цю адміністративну справу російський регулятор «Роскомнадзор» відкрив 31 січня, оскільки соцмережі не надали російській владі підтверджень того, що розпочали зберігати дані російських користувачів на серверах у РФ.

Нагадаємо, у квітні 2019 року в Росії Твіттер оштрафували на 3 тис. рублів через відмову надати інформацію про локалізацію даних користувачів.


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