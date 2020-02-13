Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Мунтяна відпустили під заставу в 10 млн грн. Фото: nb.cv.ua

Хабарництво в Чернівецькій облраді: Мунтяна відпустили під заставу в 10 млн грн

13 лют 2020, 16:01
999

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) призначив голові Чернівецької обласної ради Івану Мунтяну («Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина») заставу.

Главі Чернівецької обласної ради Івану Мунтяна, якого підозрюють у хабарництві, обрали запобіжний захід у вигляді застави в 10 млн грн. Таке рішення прийняв суддя Тимур Хамзін, передає «Слово і діло».

Прокурор просив суд заарештувати Мунтяна з заставою 15,1 млн грн. Суд частково задовольнив клопотання прокурора.

Мунтян зобов’язаний з’являтися до суду на першу вимогу, повідомляти про зміну місця проживання, не їхати з Чернівців без повідомлення, утриматися від спілкування з іншим підозрюваним і свідками у своєму кримінальному провадженні, здати паспорт для виїзду за кордон, а також носити електронний браслет контролю.

Нагадаємо, раніше голові Чернівецької облради повідомили про підозру в хабарництві. За даними слідства, чиновник просив підприємця у сприянні в передачі в оренду оздоровчого комплексу. Встановлено, що він отримав частину коштів в розмірі 180 тис. дол. Його підозрюють за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України («Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою»).


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

У катер «Бердянськ» у Керченській протоці поцілив російський вертольот — результати експертизи

Україна офіційно оголосила результати балістичної експертизи щодо ушкоджень катера «Бердянськ», який був серед суден, на які напали російські прикордонники у Керченській протоці. У катер влучив снаряд, випущений із російського вертольота «Ка-52»

Світові новини
15:55