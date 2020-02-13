Мунтяна відпустили під заставу в 10 млн грн. Фото: nb.cv.ua

https://racurs.ua/ua/n133656-habarnyctvo-v-cherniveckiy-oblradi-muntyana-vidpustyly-pid-zastavu-v-10-mln-grn.html

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Вищий антикорупційний суд (ВАКС) призначив голові Чернівецької обласної ради Івану Мунтяну («Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина») заставу.

Главі Чернівецької обласної ради Івану Мунтяна, якого підозрюють у хабарництві, обрали запобіжний захід у вигляді застави в 10 млн грн. Таке рішення прийняв суддя Тимур Хамзін, передає «Слово і діло».

Прокурор просив суд заарештувати Мунтяна з заставою 15,1 млн грн. Суд частково задовольнив клопотання прокурора.

Мунтян зобов’язаний з’являтися до суду на першу вимогу, повідомляти про зміну місця проживання, не їхати з Чернівців без повідомлення, утриматися від спілкування з іншим підозрюваним і свідками у своєму кримінальному провадженні, здати паспорт для виїзду за кордон, а також носити електронний браслет контролю.

Нагадаємо, раніше голові Чернівецької облради повідомили про підозру в хабарництві. За даними слідства, чиновник просив підприємця у сприянні в передачі в оренду оздоровчого комплексу. Встановлено, що він отримав частину коштів в розмірі 180 тис. дол. Його підозрюють за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України («Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою»).