Напад у Керченській протоці: у катер «Бердянськ» влучив російський вертольот, фото — "Інтерфакс-Україна"

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Український бронетанковий катер «Бердянськ» зазнав пошкоджень в результаті обстрілу із гармати російського вертольота Ка-52.

Про це засвідчила балістична експертиза. З вертольота по «Бердянську» випустили бронебійний снаряд, заявив заступник постійного представник України при міжнародних організаціях Ігор Лосовський.

Під час засідання у Відні форуму ОБСЄ зі співробітництва в галузі безпеки він звернув увагу на те, що цей висновок підтверджує агресію Росії під час інциденту у Керченській протоці в листопаді 2018 року, повідомляє «Укрінформ».

Пробоїна у катері «Бердянськ» виникла в результаті прямого влучання бронебійним снарядом, випущеним з ударного вертольота Ка-52 ВМФ Росії, — заявив Лоосовський.

Наприкінці 2019 року Росія нарешті повернула Україні «Бердянськ» і два інші кораблі («Яни Капу» та «Нікополь»), які захопила у 2018 році. Вони були відправлені на завод для ремонту.

Київ раніше інформував ОБСЄ про пошкодження своїх суден і факти мародерства, які здійснили росіяни щодо захоплених у Керченській протоці катерів.

РФ повернула кораблі відповідно до обов’язкового наказу Міжнародного трибуналу з морського права.

25 листопада 2018 року російські прикордонники захопили катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», що прямували з Одеси до Маріуполя, а також їхні екіпажі. 24 українці повернулися додому у вересні 2019 року внаслідок обміну між утримуваними особами.

20 листопада пошкоджені українські судна притягнули в Очаків буксири. Експерти проводили слідчі дії та балістичну експертизу.