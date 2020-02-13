У Харкові затримали патрульного, який під час погоні підстрелив порушника. Фото: Прямий

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У Харкові відбулася погоня зі стрільбою, яка завершилася пораненням одного з втікачів.

Вночі 13 лютого правоохоронці отримали інформацію, що на вул. Зубарєва троє чоловіків розпивають алкогольні напої та мають намір їхати на автомобілі Subaru Forester. Коли правоохоронці прибули на місце виклику, водій іномарки почав утікати. Про це сьогодні повідомила прес-служба прокуратури Харківської області.

Під час переслідування порушника машина поліції застрягла у полі поблизу села Хролі Харківського району. Щоб зупинити втікачів, старший лейтенант поліції здійснив три постріли в їхній автомобіль, але автівка зникла з місця події.

Згодом стало відомо, що патрульний поранив пасажира, який перебував у переслідуваному авто. Водій-утікач самостійно доставив до 25-ої лікарні Харкова пораненого, у якого діагностували два вогнепальні поранення. Наразі він перебуває у лікарні в тяжкому стані.

Патрульного, який застосував вогнепальну зброю, затримали. Прокуратура Харківської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень) ККУ.

Нагадаємо, 6 лютого у Дарницькому районі Києва сталася перестрілка. Виявилося, що водій і пасажир автомобіля Subaru Forester атакували правоохоронців.