В Харькове задержали патрульного, который во время погони подстрелил нарушителя. Фото: Прямий

https://racurs.ua/n133654-pogonya-v-harkove-zaderjali-patrulnogo-kotoryy-vo-vremya-pogoni-podstrelil-narushitelya.html

Ракурс

В Харькове произошла погоня со стрельбой, которая закончилась ранением одного из беглецов.

Ночью 13 февраля правоохранители получили информацию, что на ул. Зубарева три человека распивают алкогольные напитки и намерены ехать на автомобиле Subaru Forester. Когда правоохранители прибыли на место вызова, водитель иномарки начал убегать. Об этом сегодня сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Во время преследования машина нарушителя полиции застряла в поле вблизи села Хроли Харьковского района. Чтобы остановить беглецов, старший лейтенант полиции произвел три выстрела в их автомобиль, но машина скрылась с места происшествия.

Впоследствии стало известно, что патрульный ранил пассажира, который находился в преследуемом авто. Водитель-беглец самостоятельно доставил в 25-ю больницу Харькова раненого, у которого диагностировали два огнестрельных ранения. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Патрульного, который применил огнестрельное оружие, задержали. Прокуратура Харьковской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) УКУ.

Напомним, 6 февраля в Дарницком районе Киева произошла перестрелка. Оказалось, что водитель и пассажир автомобиля Subaru Forester атаковали правоохранителей.