Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Ошибка в протоколе спасла критика Путина от штрафа за пост с мультфильмом «Том и Джерри». Фото: Lenta.ru

Ошибка в протоколе спасла критика Путина от штрафа за пост с мультфильмом «Том и Джерри»

13 фев 2020, 15:32
999

В России несовершеннолетнего оштрафовали за публикацию фрагмента мультфильма «Том и Джерри», в котором российские правоохранительные органы увидели демонстрацию нацистской символики. Показательно, что в отношении этого подростка также составляли протокол о неуважении к президенту РФ Владимиру Путину.

Решение о наложении штрафа приняла комиссия РФ по делам несовершеннолетних. Юношу оштрафовали на 1 тыс. руб. Но впоследствии штраф пришлось отменять. Причиной этому стала ошибка в протоколе, сообщает «МБХ медиа».

Суд Курска отменил штраф для 17-летнего парня в связи с тем, что в протоколе указали только статью Конституции РФ, которую он якобы нарушил, без указания ее части, что является ошибкой. После этого дело вернули в комиссию по делам несовершеннолетних, но из-за истечения сроков давности его закроют.

В опубликованном парнем отрывке из мультфильма «Том и Джерри» герой Том был обозначен красным флагом со свастикой, а Джерри — флагом с серпом и молотом. В конце ролика Джерри победил Тома под звуки гимна СССР.

Кроме того, юноша распространял в соцсетях пренебрежительные посты о Путине с текстом: «Путин и его правительство — п*****сы сказочные», а также «Путин — е****й шакал».


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Украинцы до сих пор ждут в Ухане: эвакуированные из-за коронавируса британцы вышли «на свободу» после карантина

В Великобритании отпустили домой 83 граждан, отбывших две недели карантина после того, как власти эвакуировали их из заблокированного вследствие вспышки нового коронавируса китайского города Ухань. Украинцы до сих пор ждут эвакуации из Уханя

Новости мира
17:35

Передел областей пока не набирает 226 голосов в Раде — Корниенко

Вопрос передела границ областей и уменьшения их количества пока не набирает 226 голосов в парламенте, заявляют в правящей фракции «Слуга народа». Другой проблемный вопрос: нужно ли оставлять окружные (уездные) советы

Новости Украины
17:24