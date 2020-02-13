Ошибка в протоколе спасла критика Путина от штрафа за пост с мультфильмом «Том и Джерри». Фото: Lenta.ru

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В России несовершеннолетнего оштрафовали за публикацию фрагмента мультфильма «Том и Джерри», в котором российские правоохранительные органы увидели демонстрацию нацистской символики. Показательно, что в отношении этого подростка также составляли протокол о неуважении к президенту РФ Владимиру Путину.

Решение о наложении штрафа приняла комиссия РФ по делам несовершеннолетних. Юношу оштрафовали на 1 тыс. руб. Но впоследствии штраф пришлось отменять. Причиной этому стала ошибка в протоколе, сообщает «МБХ медиа».

Суд Курска отменил штраф для 17-летнего парня в связи с тем, что в протоколе указали только статью Конституции РФ, которую он якобы нарушил, без указания ее части, что является ошибкой. После этого дело вернули в комиссию по делам несовершеннолетних, но из-за истечения сроков давности его закроют.

В опубликованном парнем отрывке из мультфильма «Том и Джерри» герой Том был обозначен красным флагом со свастикой, а Джерри — флагом с серпом и молотом. В конце ролика Джерри победил Тома под звуки гимна СССР.

Кроме того, юноша распространял в соцсетях пренебрежительные посты о Путине с текстом: «Путин и его правительство — п*****сы сказочные», а также «Путин — е****й шакал».