Стало известно, кто финансирует «Слугу народа». Фото: Депо

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«Слуга народа», президентская партия, за два года своего существования собрала 226 млн грн взносов, 87 млн из которых от физических лиц и 139 млн грн — от юридических лиц. Еще 200 млн грн поступило на избирательные счета Владимира Зеленского и мажоритарщиков от партии.

При этом партия «Слуга народа» имеет в 2,5 раза меньше доноров, чем депутатов в Верховной Раде (248 человек). Об этом, ссылаясь на данные Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, сообщило движение «Чесно».

Сообщается, что большинство доноров — предприниматели, собственники бизнеса или ФОПы. Взносы сделали также 44 юридических лица, 34 из них перевели от 3 млн грн (максимально разрешенная сумма — 3 млн. 330 тыс. грн). О большинстве этих компаний нет никакой информации, помимо данных в госреестрах.

Взносами от 100 тыс. грн на счета партии поступило более 99,7% денег. Одно физическое лицо переводило на партийный счет в среднем более 900 тыс. грн. Среди доноров партии не только бизнесмены, но и сотрудники Украинской православной церкви, повара и продавцы белья.

Так, ООО «Ярославова реклама» перечислило на счет партии 3,3 млн грн. Владелец фирмы — 22-летний повар Ярослав Кузка, который работает в одном из киевских ресторанов, где лепит хинкали. Еще одна фирма, которая давала деньги партии — ООО «Компания Пром Импорт». Ее владелица Юлиана Куку продает женское белье.

Также, по данным журналистов, одним из спонсоров «Слуга народа» стал председатель церковного комитета Украинской православной церкви Киевского патриархата села Белоберезка в Ивано-Франковской области Владимир Глодовьюк, который передал партии 148 тыс. грн. При этом в комментарии журналистам Глодовьюк сказал, что это был коллективный взнос, а значит он нарушил украинское законодательство.

В «Чесно» добавили, что большинство доноров партии — организации, которые были зарегистрированы в 2018—2019 годах.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него возникает чувство вины, когда депутаты из партии «Слуга народа» попадают в скандалы или совершают серьезные просчеты. Проконтролировать всех депутатов президентской фракции невозможно, поэтому партия «Слуга народа» должна пройти очищение.