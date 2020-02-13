Стало відомо, хто фінансує «Слугу народу». Фото: Депо

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«Слуга народу», президентська партія, за два роки свого існування зібрала 226 млн грн внесків, 87 млн ​​з яких від фізичних осіб і 139 млн грн — від юридичних осіб. Ще 200 млн грн надійшло на виборчі рахунки Володимира Зеленського та мажоритарників від партії.

Водночас партія «Слуга народу» має в 2,5 рази менше донорів, ніж депутатів у Верховній Раді (248 осіб). Про це, посилаючись на дані Національного агентства з питань запобігання корупції, повідомив рух «Чесно».

Повідомляється, що більшість донорів — підприємці, власники бізнесу або ФОПи. Внески зробили також 44 юридичні особи, 34 з них перевели від 3 млн грн (максимально дозволена сума — 3 млн. 330 тис. грн). Про більшість з цих компаній немає ніякої інформації, окрім даних в держреєстрах.

Внесками від 100 тис. грн на рахунки партії надійшло понад 99,7% грошей. Одна фізична особа переводила на партійний рахунок в середньому понад 900 тис. грн. Серед донорів партії є не тільки бізнесмени, але й співробітники Української православної церкви, кухарі та продавці білизни.

Так, ТОВ «Ярославова реклама» перерахувало на рахунок партії 3,3 млн грн. Власник фірми — 22-річний кухар Ярослав Кузка, який працює в одному з київських ресторанів, де ліпить хінкалі. Ще одна фірма, яка давала гроші партії — ТОВ «Компанія Пром Імпорт». Її власниця Юліана Куку продає жіночу білизну.

Також, за даними журналістів, одним із спонсорів «Слуги народу» став голова церковного комітету Української православної церкви Київського патріархату села Білоберізка в Івано-Франківській області Володимир Глодов’юк, який передав партії 148 тис. грн. Водночас в коментарі журналістам Глодов’юк сказав, що це був колективний внесок, а значить він порушив українське законодавство.

У «Чесно» додали, що більшість донорів партії — організації, які були зареєстровані в 2018—2019 роках.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього виникає почуття провини, коли депутати з партії «Слуга народу» потрапляють в скандали або здійснюють серйозні прорахунки. Проконтролювати всіх депутатів президентської фракції неможливо, тому партія «Слуга народу» повинна пройти очищення.