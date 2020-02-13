Суд дозволив вірянину не подавати декларації в електронній формі, фото: PxHere

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Верховний суд (ВС) підтримав закриття кримінальної справи щодо чиновниці, яка з релігійних мотивів спрямувала до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) декларацію в паперовому вигляді, а не електронному, як цього вимагає закон «Про запобігання корупції».

Відповідне рішення стосується головного державного інспектора Монастирищенського відділення Уманської об'єднаної державної податкової інспекції в Черкаській області, яка надіслала до НАЗК свою декларацію за 2016 рік у встановлений час, але на паперових носіях, повідомляє прес-служба ВС.

Небажання подавати електронну декларацію вона пояснювала тим, що ідентифікація за символами і цифрами (електронний цифровий підпис), необхідна для електронної декларації, є приниженням її гідності та честі, а також порушенням її права на свободу совісті як віруючої людини.

Крім того, жінка звертала увагу на те, що електронна обробка персональних даних без її згоди є порушенням принципу поваги до приватного життя, що суперечить Конституції та законодавству, а також Конвенції Європейського суду з прав людини.

Жінку суд першої інстанції 23 листопада 2017 року за неподання електронної декларації засудив до умовного терміну ув’язнення. Проте апеляційний суд 28 січня 2019 року скасував відповідний вирок місцевого суду і закрив кримінальне провадження. На думку апеляційного суду у діях чиновниці складу кримінального правопорушення не було.

Після цього прокурор подав касаційну скаргу до ВС, проте Колегія суддів Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду погодилася з рішенням апеляційного суду.

Своє рішення ВС мотивував тим, що закони України та нормативно-правові акти мають застосовуватися тільки в частині, що не суперечить Конституції. Вони можуть лише розвивати конституційні норми, а не змінювати їхній зміст.

ВС погодився з рішенням апеляційного суду, що в разі неврегулювання на законодавчому рівні питання про право вибору вірянином, який беззаперечно дотримався положень закону «Про запобігання корупції», способу подання декларації, примусове виконання обов’язку подання декларації в електронному вигляді не відповідатиме легітимній меті та буде порушенням прав і свобод, закріплених у Конституції та в Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

З текстом рішення ВС можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, НАЗК скаржиться на неможливість повної перевірки декларацій через внесені до законодавства зміни.