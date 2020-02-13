Суд разрешил верующему не подавать декларации в электронной форме, фото: PxHere

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Верховный суд (ВС) поддержал закрытие уголовного дела в отношении чиновницы, которая по религиозным мотивам направила в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) декларацию в бумажном виде, а не электронном, как этого требует закон «О предотвращении коррупции».

Соответствующее решение касается главного государственного инспектора Монастирищенского отделения Уманской объединенной государственной налоговой инспекции в Черкасской области, которая направила в НАПК свою декларацию за 2016 год в установленное время, но на бумажных носителях, сообщает пресс-служба ВС.

Нежелание подавать электронную декларацию она объясняла тем, что идентификация по символам и цифрам (электронная цифровая подпись), необходимая для электронной декларации, является унижением ее достоинства и чести, а также нарушением ее права на свободу совести как верующего человека.

Кроме того, женщина обращала внимание на то, что электронная обработка персональных данных без ее согласия является нарушением принципа уважения к частной жизни, противоречит Конституции и законодательству, а также Конвенции Европейского суда по правам человека.

Женщину суд первой инстанции 23 ноября 2017 года за непредставление электронной декларации приговорил к условному сроку заключения. Однако апелляционный суд 28 января 2019 года отменил соответствующий приговор местного суда и закрыл уголовное производство. По мнению апелляционного суда в действиях чиновницы состава уголовного преступления не было.

После этого прокурор подал кассационную жалобу в ВС, однако Коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда согласилась с решением апелляционного суда.

Свое решение ВС мотивировал тем, что законы Украины и нормативно-правовые акты должны применяться только в части, не противоречащей Конституции. Они могут лишь развивать конституционные нормы, а не менять их содержание.

ВС согласился с решением апелляционного суда, что в случае неурегулирования на законодательном уровне вопроса о праве выбора верующим, который беспрекословно придерживался положений закона «О предотвращении коррупции», способа представления декларации, принудительное исполнение обязанности представления декларации в электронном виде не будет соответствовать легитимной цели и будет нарушением прав и свобод, закрепленных в Конституции и в Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

С текстом решения ВС можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, НАПК жалуется на невозможность полной проверки деклараций из-за внесенных в законодательство изменений.