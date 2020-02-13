Офис генпрокурора открыл производство против экс заместителя военного прокурора. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n133649-borba-s-korrupciey-ofis-genprokurora-otkryl-proizvodstvo-protiv-eks-pervogo-zamestitelya-voennogo.html

Ракурс

Офис генпрокурора начал уголовное производство относительно возможного получения неправомерной выгоды бывшим первым заместителем главного военного прокурора.

Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование в указанном производстве осуществляют детективы Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом 13 февраля сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Вероятно, речь идет о Владимире Жербицком, который был первым заместителем военного прокурора Украины Анатолия Матиоса и ушел на пенсию в октябре 2017 года. По информации журналистов «Наши Гроши. Львов», он расследовал махинации Сергея Курченко в банковской сфере и со сжиженным газом.

В 2017 году народный депутат «Блока Петра Порошенко» Сергей Лещенко заявил, что в деле со сжиженным газом ГПУ еще в 2015 году подготовила обращение в Верховную Раду о снятии депутатской неприкосновенности и задержании нардепа Юрия Бойко, которого считала «участником преступной организации Сергея Курченко». Бойко подозревался в том, что на посту министра ТЭК способствовал завышению объемов сжиженного газа для населения, который через фирмы Курченко продавался на рынке для частных предприятий, — пишет издание.

По информации расследователей, прокуратура так не передала в парламент это заявление, а в 2016 году военная прокуратура допросила Бойко по делу Курченко как свидетеля. Отмечается, что у правоохранителей не хватило доказательств, чтобы привлечь действующего нардепа от ОПЗЖ к ответственности.

В расследование журналистов говорится о том, что впоследствии Жербицкий стал совладельцем ООО «Трускавецкие лечебные воды», что принадлежало людям из окружения Бойко.

Напомним, прокуратура Одесской области сообщила о подозрении трем бывшим сотрудникам Южной таможни и капитану судна по фактам содействия в уклонении от налогов предприятиям бизнесмена Курченко.