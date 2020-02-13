Одесские полицейские во время обыска обокрали фирму, где работают незрячие. Фото: Версия Инфо

https://racurs.ua/n133648-odesskie-policeyskie-vo-vremya-obyska-obokrali-firmu-gde-rabotaut-nezryachie-video.html

Ракурс

Полицейские в Одессе обокрали предприятие при обыске, воспользовавшись тем, что там работали незрячие люди.

Запись видеокамеры, которая зафиксировала действия сотрудников полиции, обнародовало в Facebook издание «Редакция».

Обыски на фирме ДЭС-ГРУП, котороя производит индикаторные пломбы, 20 января проводили следователь Киевского отдела полиции Виктория Соколюк и двое полицейских. Это происходило по согласованию с прокурором местной 4-й прокуратуры Александром Гольбартом. Причиной обыска стало заявление в полицию от фирмы «Охранные пломбы GST», которая является прямым конкурентом ДЭС-ГРУП, о якобы нарушении авторских прав и незаконном использовании патента.

На видеозаписи с камер наблюдения слышно, как следователь Соколюк разговаривает с коллегами о том, что можно украсть на фирме.

В Одесском управлении полиции подтвердили, что люди на видео, их сотрудники. Они уже отстранены от работы, по факту кражи проводится расследование. Материалы проверки переданы в Государственное бюро расследований.

Также известно, что в результате обыска с территории предприятия ДЭС-ГРУП вывезли оборудование и продукцию на 1, 5 млн грн. Впоследствии суд обязал следователя вернуть имущество владельцу. А когда этого не выполнили в полном объеме, в интернете начали называть причиной обыска попытку «разобраться» с конкурентом.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кременчуге Полтавской области четверо пьяных полицейских избили и ограбили прохожего.