Взрывы в Нидерландах: еще одна посылка сдетонировала в Амстердаме, есть пострадавший

В Нидерландах неизвестный злоумышленник рассылает взрывчатку почте, фото: Pexels

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Ракурс

В Амстердаме сдетонировала еще одна посылка с взрывчаткой.

Инцидент произошел в офисном здании в юго-восточной части города. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

В результате инцидента есть один пострадавший, вдохнувший дым после взрыва. В качестве меры предосторожности на месте происшествия находится автомобиль скорой помощи.

Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.

Вчера утром прогремели взрывы в почтовых отделениях в городах Амстердаме и Керкраде. Сегодня саперы обезвредили посылку со взрывчаткой, которая предназначалась одной из компаний в городе Лесден.

Напомним, считается, что за рассылкой этих опасных посылок стоит шантажист, который требует выплатить ему определенную сумму в биткоинах, чтобы подобные случаи прекратились.