«Слуга народа» Василевская-Смаглюк высказалась о коронавирусе. Фото: пресс-служба Слуги народа

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Китайский коронавирус, от которого погибло уже более 1 тыс. 300 человек, — это чей-то маркетинговый ход. Так считает народный депутат от фракции «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк.

Она рассказала, что в их фракции депутаты поделились на два лагеря. Одни считают коронавирус реальной угрозой, другие — думают, что это маркетинговый ход, который был придуман, чтобы продать больше масок и респираторов. Об этом она рассказала в эфире телеканала «НАШ».

По словам нардепа, она относится ко второй группе, которая считает, что коронавирус был придуман специально. Тем не менее она закупила десять респираторов по 150 грн — запаслась «на всякий случай».

Василевская-Смаглюк добавила, что на заседании Кабинета министров Украины ни о какой угрозе коронавируса речь не шла.

Отметим, по состоянию на 13 февраля коронавирус в Китае унес жизни 1 тыс. 369 человек. Больше всего людей погибло в провинции Хубэй — 1 тыс. 310 человек. Количество зараженных в КНР возросло до 59 тыс. 807 человек. Всего в мире коронавирусом заразились 60 тыс. 331 человек.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжает разрабатывать вакцину от Covid-19, однако тестировать ее начнут только через несколько месяцев.