Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
«Слуга народа» Василевская-Смаглюк высказалась о коронавирусе. Фото: пресс-служба Слуги народа

Это маркетинговый ход, но респираторами запаслась: «слуга народа» Василевская-Смаглюк высказалась о коронавирусе (ВИДЕО)

13 фев 2020, 14:31
999

Китайский коронавирус, от которого погибло уже более 1 тыс. 300 человек, — это чей-то маркетинговый ход. Так считает народный депутат от фракции «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк.

Она рассказала, что в их фракции депутаты поделились на два лагеря. Одни считают коронавирус реальной угрозой, другие — думают, что это маркетинговый ход, который был придуман, чтобы продать больше масок и респираторов. Об этом она рассказала в эфире телеканала «НАШ».

По словам нардепа, она относится ко второй группе, которая считает, что коронавирус был придуман специально. Тем не менее она закупила десять респираторов по 150 грн — запаслась «на всякий случай».

Василевская-Смаглюк добавила, что на заседании Кабинета министров Украины ни о какой угрозе коронавируса речь не шла.

Отметим, по состоянию на 13 февраля коронавирус в Китае унес жизни 1 тыс. 369 человек. Больше всего людей погибло в провинции Хубэй — 1 тыс. 310 человек. Количество зараженных в КНР возросло до 59 тыс. 807 человек. Всего в мире коронавирусом заразились 60 тыс. 331 человек.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжает разрабатывать вакцину от Covid-19, однако тестировать ее начнут только через несколько месяцев.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости

Это маркетинговый ход, но респираторами запаслась: «слуга народа» Василевская-Смаглюк высказалась о коронавирусе (ВИДЕО)

Нардеп от фракции «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что считает китайский коронавирус «чьим-то маркетинговым ходом», но респираторами решила запастись

Новости Украины
14:31

Перепись населения на оккупированных территориях могут провести с помощью спутника — Дубилет (ВИДЕО)

В правительстве сейчас думают, как провести перепись населения Украины. В Кабмине не исключают идею проведения переписи с помощью Id-карт, а на оккупированном Донбассе или в Крыму для сбора этих данных могут использовать спутник

Новости Украины
11:59
1432