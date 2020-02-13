Коронавирусом заразился врач в Японии, в стране зафиксирована первая смерть от COVID-19 / Фото: Скрин YouTube

https://racurs.ua/n133646-koronavirusom-zarazilsya-vrach-v-yaponii-chislo-inficirovannyh-za-predelami-kitaya-prevysilo-500.html

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Коронавирус COVID-19 диагностировали у врача в Японии. Пока не установлено, каким образом произошло инфицирование медработника. Кроме этого, издание NHK сообщило о первой смерти от китайского коронавируса в Японии. В Токио скончалась пожилая женщина, которой было более 80 лет.

Как отмечает агентство Kyodo, женщина умерла до того, как тестирование подтвердило у нее коронавирус COVID-19. По информации BNO News в Твиттере, в Сингапуре обнаружили восемь новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране уже зафиксировано 58 случаев заражения.

В мире, исключая статистику заболеваемости по Китаю, численность инфицированных уже превышает 500 человек.

Сегодня утром «Ракурс» сообщал, что всего зафиксировано более 60 тыс. подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом, 1367 человек погибли.