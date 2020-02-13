Коронавірус діагностували у лікаря в Японії, кількість інфікованих за межами Китаю перевищила 500

Коронавірус діагностували у лікаря в Японії, у країні зафіксовано першу смерть від COVID-19 / Фото: Скрін YouTube

https://racurs.ua/ua/n133646-koronavirus-diagnostuvaly-u-likarya-v-yaponiyi-kilkist-infikovanyh-za-mejamy-kytau-zrosla-do-500.html

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Коронавірус COVID-19 діагностували у лікаря в Японії. Наразі не встановлено, яким чином відбулося інфікування медпрацівника. Окрім цього, видання NHK повідомило про першу смерть від китайського коронавірусу у Японії. В Токіо померла літня жінка, якій було більше 80 років.

Як зазначає агенція Kyodo, жінка померла до того, як тестування підтвердило у неї коронавірус COVID-19. За інформацією BNO News у Твіттер, у Сінгапурі виявили вісім нових випадків інфікування коронавірусом. Загалом у країні вже зафіксовано 58 випадків зараження.

У світі, виключаючи статистику захворюваності по Китаю, чисельність інфікованих вже перевищила 500 осіб.

Сьогодні «Ракурс» повідомляв, що загалом зафіксовано понад 60 тис. підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом, 1367 осіб загинуло.