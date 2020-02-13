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В’ячеслав Аброськін розповів, чому ВРУ неохоче бореться зі «злодіями в законі». Фото: Нацполиция

«Нардепи ставали в чергу на прийом до злодіїв у законі»: Аброськін розповів про ділові стосунки політиків та бандитів

13 лют 2020, 14:16
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Закон, який передбачає кримінальну відповідальність для «злодіїв у законі», не вигідний українським політикам.

Законопроект № 2513 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою» не ухвалюють тому, що бандитські клани мають великий вплив в Україні. Про це сьогодні заявив екс-заступник керівника Національної поліції В’ячеслав Аброськін в інтерв’ю виданню «Страна».

Багато депутатів стверджували: мовляв, якщо ми приймаємо цей законопроект, то цим ми легалізуємо саму назву «злодій в законі», даємо йому законне тлумачення. У нас в КК з’явиться термін «злодій в законі». Тобто на рівні закону ми їх фактично визнаємо. Інша причина, чому не приймали закон-вплив злодіїв у законі в Україні дуже великий. Фактично, вони присутні скрізь у нашому житті, — зазначив він.

За словами Аброськіна, велика кількість нардепів минулого скликання мала зв’язки з бандитами. Часто нардепи просилися на прийом до злодіїв у законі, до бандитів утворювалася черга з парламентаріїв та чиновників. «Злодії у законі» вислуховували цих прохачів та допомагали у вирішенні їхніх життєвих або бізнес-проблем.

Аброськін стверджує, що після ухвалення вищезазначеного закону в Україні буде зменшуватися кількість злодіїв, а підтримка цих бандитів буде прирівнюватися до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, Верховна Рада України 4 лютого відправила на доопрацювання законопроект № 2513 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою», який передбачає кримінальну відповідальність для «злодіїв у законі».


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