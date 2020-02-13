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Вячеслав Аброськин рассказал, почему ВРУ неохотно борется с «ворами в законе». Фото: Нацполіція

«Нардепы становились в очередь на прием к ворам в законе»: Аброськин рассказал о деловых отношениях политиков и бандитов

13 фев 2020, 14:16
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Закон, предусматривающий уголовную ответственность для «воров в законе», не выгоден украинским политикам.

Законопроект № 2513 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом» не принимают потому, что бандитские кланы имеют большое влияние в Украине. Об этом сегодня заявил экс-заместитель руководителя Национальной полиции Вячеслав Аброськин в интервью изданию «Страна».

Многие депутаты утверждали: мол, если мы принимаем этот законопроект, то этим мы легализуем само название «вор в законе», даем ему законное толкование. У нас в УК появится термин «вор в законе». То есть на уровне закона мы фактически признаем. Другая причина, почему не принимали закон — влияние воров в законе в Украине очень большое. Фактически, оно присутствуют везде в нашей жизни, — отметил он.

По словам Аброськина, большое количество нардепов прошлого созыва имело связи с бандитами. Часто нардепы просились на прием к ворам в законе, к бандитам образовывалась очередь из парламентариев и чиновников. «Воры в законе» выслушивали этих просителей и помогали в решении их жизненных или бизнес-проблем.

Аброськин утверждает, что после принятия вышеупомянутого закона в Украине будет уменьшаться количество воров, а поддержка этих бандитов будет приравниваться к уголовной ответственности.

Напомним, Верховная Рада Украины 4 февраля отправила на доработку законопроект № 2513 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом», который предусматривает уголовную ответственность для «воров в законе».


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