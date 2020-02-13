Китайский коронавирус: в ВОЗ рассказали, когда начнут тестировать вакцину

Вакцину от коронавируса начнут тестировать через 4-5 месяцев. Фото: Reuters/Axel Schmidt

https://racurs.ua/n133614-kitayskiy-koronavirus-v-voz-rasskazali-kogda-nachnut-testirovat-vakcinu.html

Ракурс

Китайский коронавирус стал причиной смерти уже почти 1 тыс. 400 человек. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжает разрабатывать вакцину от Covid-19, однако тестировать ее начнут только через несколько месяцев.

Тестирования вакцины против коронавируса Covid-19 на людях начнутся через 4−5 месяцев. Об этом заявила главный исполнительный директор ВОЗ Сумия Сваминатан, сообщает Listin Diario.

Она рассказала, что на данный момент разрабатываются несколько вакцин от коронавируса, однако тестировать будут только одну или две. При этом вакцинация населения от коронавируса будет возможна только спустя год или даже больше.

По словам главного исполнительного директора Всемирной организации здравоохранения, ученым нужно выяснить много аспектов коронавируса. Так, важно знать его источник и характер передачи людям, влияние окружающей среды на вирус, эффективность карантинов и других ограничительных мер.

В ВОЗ добавили, что сейчас разрабатывается генеральный план координации клинических исследований для борьбы с китайским коронавирусом.

Как писал «Ракурс», по состоянию на 13 февраля коронавирус в Китае унес жизни 1 тыс. 369 человек. Больше всего людей погибло в провинции Хубэй — 1 тыс. 310 человек. Количество зараженных в КНР возросло до 59 тыс. 807 человек. Всего в мире коронавирусом заразились 60 тыс. 331 человек.