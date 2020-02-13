Вакцину від коронавірусу почнуть тестувати через 4-5 місяців. Фото: Reuters/Axel Schmidt

https://racurs.ua/ua/n133614-kytayskyy-koronavirus-u-vooz-rozpovily-koly-pochnut-testuvaty-vakcynu.html

Ракурс

Китайський коронавірус став причиною смерті вже майже 1 тис. 400 осіб. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) продовжує розробляти вакцину від Covid-19, проте тестувати її почнуть тільки через декілька місяців.

Тестування вакцини проти коронавірусу Covid-19 на людях почнуться через 4−5 місяців. Про це заявила головний виконавчий директор ВООЗ Сумія Свамінатан, повідомляє Listin Diario.

Вона розповіла, що наразі розробляються декілька вакцин від коронавірусу, проте тестувати будуть тільки одну або дві. Водночас вакцинація населення від коронавірусу стане можливою тільки через рік або навіть більше.

За словами головного виконавчого директора Всесвітньої організації охорони здоров’я, вченим потрібно з’ясувати багато аспектів коронавірусу. Так, важливо знати його джерело і характер передачі людям, вплив навколишнього середовища на вірус, ефективність карантинів та інших обмежувальних заходів.

У ВООЗ додали, що зараз розробляється генеральний план координації клінічних досліджень для боротьби з китайським коронавірусом.

Як писав «Ракурс», станом на 13 лютого коронавірус в Китаї забрав життя 1 тис. 369 осіб. Найбільше людей загинуло в провінції Хубей — 1 тис. 310 осіб. Кількість заражених в КНР зросла до 59 тис. 807 осіб. Загалом в світі коронавірусом заразилися 60 тис. 331 осіб.