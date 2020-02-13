«Слуга народу» Василевська-Смаглюк висловилася про коронавірус. Фото: прес-служба Слуги народу

https://racurs.ua/ua/n133645-ce-marketyngovyy-hid-ale-respiratoramy-zapaslasya-sluga-narodu-vasylevska-smagluk-vyslovylasya.html

Ракурс

Китайський коронавірус, від якого загинуло вже понад 1 тис. 300 осіб, — це чийсь маркетинговий хід. Так вважає народний депутат від фракції «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк.

Вона розповіла, що в їхній фракції депутати поділилися на два табори. Одні вважають коронавірус реальною загрозою, інші — думають, що це маркетинговий хід, який був придуманий, щоб продати більше масок і респіраторів. Про це вона розповіла в ефірі телеканалу «НАШ».

За словами нардепа, вона належить до другої групи, яка вважає, що коронавірус був придуманий спеціально. Проте вона закупила десять респіраторів по 150 грн — запаслася «про всяк випадок».

Василевська-Смаглюк додала, що на засіданні Кабінету міністрів України ні про яку загрозу від коронавірусу не йшлося.

Зазначимо, станом на 13 лютого коронавірус в Китаї забрав життя 1 тис. 369 осіб. Найбільше людей загинуло в провінції Хубей — 1 тис. 310 осіб. Кількість заражених в КНР зросла до 59 тис. 807 осіб. Загалом в світі коронавірусом заразилися 60 тис. 331 особа.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) продовжує розробляти вакцину від Covid-19, проте тестувати її почнуть тільки через декілька місяців.