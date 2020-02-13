Вибухи в Нідерландах: ще одна посилка здетонувала в Амстердамі, є постраждалий

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У Нідерландах невідомий зловмисник розсилає вибухівку поштою, фото: Pexels
Вибухи в Нідерландах: ще одна посилка здетонувала в Амстердамі, є постраждалийhttps://racurs.ua/ua/n133647-vybuhy-v-niderlandah-sche-odna-posylka-zdetonuvala-v-amsterdami-ie-postrajdalyy.htmlРакурс
В Амстердамі здетонувала ще одна посилка з вибухівкою.
Інцидент стався в офісній будівлі у південно-східній частині міста. Про це повідомляє прес-служба місцевої поліції.
В результаті інциденту є один постраждалий, який вдихнув дим після вибуху. Як запобіжний захід на місці події перебуває автомобіль швидкої допомоги.
Поліція встановлює обставини інциденту.
Вчора вранці пролунали вибухи в поштових відділеннях в містах Амстердамі та Керкраде. Сьогодні сапери знешкодили посилку з вибухівкою, яка призначалася одній з компаній у місті Льосден.
Нагадаємо, вважається, що за розсиланням цих небезпечних посилок стоїть шантажист, котрий вимагає сплатити йому певну суму в біткоїнах, щоб подібні випадки припинилися.
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