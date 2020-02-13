Одеські поліцейські під час обшуку обікрали фірму, де працюють незрячі. Фото: Версія Інфо

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Поліцейські в Одесі обікрали підприємство під час обшуку, скориставшись тим, що там працювали незрячі люди.

Запис відеокамери, яка зафіксувала дії працівників поліції, оприлюднило у Facebook видання «Редакція».

Обшуки на фірмі ДЕС-ГРУП, що виробляє індикаторні пломби, 20 січня проводили слідча Київського відділу поліції Вікторія Соколюк та двоє поліцейських. Це відбувалося за погодженням із прокурором місцевої 4-ї прокуратури Олександром Гольбартом. Причиною обшуку стала заява в поліцію від фірми «Охоронні пломби GST», яка є прямим конкурентом ДЕС-ГРУП, про нібито порушення авторських прав і незаконне використання патенту.

На відеозаписі з камер спостереження чути, як слідча Соколюк розмовляє з колегами про те, що можна вкрасти на фірмі.

В Одеському управлінні поліції підтвердили, що люди на відео є їхніми співробітниками. Їх вже відсторонено від роботи, за фактом крадіжки триває розслідування. Матеріали перевірки передадуть до Держбюро розслідувань.

Також відомо, що після обшуку з підприємства ДЕС-ГРУП вивезли обладнання та продукцію на 1,5 млн грн. Згодом суд зобов’язав слідчого повернути майно власнику. А коли цього не виконали у повному обсязі, в інтернеті почали називати причиною обшуку спробу «розібратися» з конкурентом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Кременчуці на Полтавщині четверо п’яних поліцейських побили і пограбували перехожого.