Офіс генпрокурора відкрив провадження проти екс заступника військового прокурора. Фото: 24 канал

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Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження щодо можливого отримання неправомірної вигоди колишнім першим заступником головного військового прокурора.

Кримінальне провадження відкрите за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування у вказаному провадженні здійснюють детективи Національного антикорупційного бюро України. Про це 13 лютого повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

Ймовірно, інформація стосується Володимира Жербицького, який був першим заступником військової прокурора України Анатолія Матіоса і пішов на пенсію в жовтні 2017 року. За інформацією журналістів «Наші Гроші. Львів», він розслідував оборудки Сергія Курченка в банківській сфері та зі скрапленим газом.

У 2017 році народний депутат «Блоку Петра Порошенка» Сергій Лещенко заявив, що в справі зі скрапленим газом ГПУ ще в 2015 році підготувала звернення до Верховної Ради про зняття депутатської недоторканості та затримання нардепа Юрія Бойка, якого вважала «учасником злочинної організації Сергія Курченка». Бойко підозрювався в тому, що на посаді міністра ПЕК сприяв завищенню обсягів скрапленого газу для населення, який через фірми Курченка продавався на ринку для приватних підприємств, — пише видання.

За інформацією розслідувачів, прокуратура так не передала до парламенту цю заяву, а в 2016 році військова прокуратура допитала Бойка у справі Курченка як свідка. Зазначається, що у правоохоронців забракло доказів, щоб притягнули чинного нардепа від ОПЗЖ до відповідальності.

У розслідування журналістів йдеться про те, що згодом Жербицький став співвласником ТОВ «Трускавецькі лікувальні води», що належало людям з оточення Бойка.

Нагадаємо, прокуратура Одеської області повідомила про підозру трьом колишнім працівникам Південної митниці та капітану судна за фактами сприяння в ухиленні від податків підприємствам бізнесмена Курченка.