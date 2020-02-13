Помилка в протоколі врятувала критика Путіна від штрафу за пост із мультфільмом «Том і Джеррі». Фото: Lenta.ru

https://racurs.ua/ua/n133653-pomylka-v-protokoli-vryatuvala-krytyka-putina-vid-shtrafu-za-post-iz-multfilmom-tom-i-djerri.html

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У Росії неповнолітнього оштрафували за публікацію фрагменту мультфільму «Том і Джеррі», в якому російські правоохоронні органи побачили демонстрацію нацистської символіки. Показовим є те, що стосовно цього ж підлітка складали протокол про неповагу до президента РФ Володимира Путіна.

Рішення про накладення штрафу ухвалила комісія РФ у справах неповнолітніх. Юнака оштрафували на 1 тис. руб. Але згодом штраф довелося скасовувати. Причиною цьому стала помилка в протоколі, повідомляє «МБХ медіа».

Суд Курська скасував штраф для 17-річного хлопця через те, що в протоколі вказали лише статтю Конституції РФ, яку він нібито порушив, без зазначення її частини, що є помилкою. Після цього справу повернули у комісію в справах неповнолітніх, але через збіг термінів давності її закриють.

В опублікованому хлопцем уривку з мультфільму «Том і Джеррі» герой Том був позначений червоним прапором зі свастикою, а Джеррі — прапором із серпом та молотом. Наприкінці ролику Джеррі переміг Тома під звуки гімну СРСР.

Окрім цього, юнак поширював у соцмережах зневажливі пости про Путіна з текстом: «Путін і його уряд — п*****си казкові», а також «Путін — є****й шакал».