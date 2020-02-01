Катер «Бердянськ». Фото: Економічні новини

https://racurs.ua/ua/n133024-ekspertyza-povernutogo-rosiieu-katera-berdyansk-zavershena.html

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Агресія Росії не викликає сумнівів, але все-таки необхідні докази, які можна пред’явити у міжнародних судах.

Український малий броньований артилерійський катер (МБАК) «Бердянськ», який був обстріляний російськими кораблями у Керченській протоці, пройшов всебічну балістичну експертизу після повернення в Україну, пише «Радіо Свобода», посилаючись на слова командувача Військово-морських сил України Ігоря Воронченка.

Катер був захоплений Росією у 2018 році, а повернутий у листопаді 2019 року.

Командувач повідомив, що з катера були зняті фрагменти броні і залишки осколків від снарядів, які є речовими доказами агресивних та протиправних дій із боку Російської Федерації.

Інший МБАК «Нікополь» і буксир «Яни Капу», які також були повернуті Росією, потребують ремонту.

Командувач повідомив, що ремонт кораблів незабаром буде здійснюватися на судноремонтному заводі.