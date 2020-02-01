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Ракурс
Втрати на Донбасі. Фото: Газета «День»

Війна на Донбасі: під час ворожого обстрілу загинула бойовий медик

1 лют 2020, 17:12
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Війна на Донбасі продовжує забирати життя українців. Сьогодні, 1 лютого 2020 року, під час ворожого обстрілу в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) загинула бойовий медик.

Про загибель жінки повідомила прес-служба ООС у Facebook.

Скріншот поста ООС у FacebookОкупанти проводили обстріл позицій українських воїнів поблизу Новотошківського. Бойовий медик доставляла медикаменти на позицію і потрапила під обстріл.

Жінка отримала множинні осколкові поранення несумісні з життям.

Командування ООС висловлює глибоке співчуття родині та родичам загиблої української захисниці.

Вічна пам’ять героям!

Джерело: Ракурс


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Війна на Донбасі: під час ворожого обстрілу загинула бойовий медик

Сьогодні, 1 лютого 2020 року, під час ворожого обстрілу на лінії розмежування поблизу Новотошківського загинула бойовий медик. Жінка отримала множинні осколкові поранення несумісні з життям

Новини України
17:12