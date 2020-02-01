Війна на Донбасі: під час ворожого обстрілу загинула бойовий медик

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Втрати на Донбасі. Фото: Газета «День»
Війна на Донбасі: під час ворожого обстрілу загинула бойовий медикhttps://racurs.ua/ua/n133023-viyna-na-donbasi-pid-chas-vorojogo-obstrilu-zagynula-boyovyy-medyk.htmlРакурс
Війна на Донбасі продовжує забирати життя українців. Сьогодні, 1 лютого 2020 року, під час ворожого обстрілу в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) загинула бойовий медик.
Про загибель жінки повідомила прес-служба ООС у Facebook.
Окупанти проводили обстріл позицій українських воїнів поблизу Новотошківського. Бойовий медик доставляла медикаменти на позицію і потрапила під обстріл.
Жінка отримала множинні осколкові поранення несумісні з життям.
Командування ООС висловлює глибоке співчуття родині та родичам загиблої української захисниці.
Вічна пам’ять героям!
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