Війна на Донбасі: під час ворожого обстрілу загинула бойовий медик

Втрати на Донбасі. Фото: Газета «День»

https://racurs.ua/ua/n133023-viyna-na-donbasi-pid-chas-vorojogo-obstrilu-zagynula-boyovyy-medyk.html

Ракурс

Війна на Донбасі продовжує забирати життя українців. Сьогодні, 1 лютого 2020 року, під час ворожого обстрілу в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) загинула бойовий медик.

Про загибель жінки повідомила прес-служба ООС у Facebook.

Окупанти проводили обстріл позицій українських воїнів поблизу Новотошківського. Бойовий медик доставляла медикаменти на позицію і потрапила під обстріл.

Жінка отримала множинні осколкові поранення несумісні з життям.

Командування ООС висловлює глибоке співчуття родині та родичам загиблої української захисниці.

Вічна пам’ять героям!