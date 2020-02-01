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Потери на Донбассе. Фото: Газета «День»

Война на Донбассе: во время вражеского обстрела погибла боевой медик

1 фев 2020, 17:12
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Война на Донбассе продолжает уносить жизни украинцев. Сегодня, 1 февраля 2020 года, во время вражеского обстрела в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) погибла боевой медик.

О гибели женщины сообщила пресс-служба ООС в Facebook.

Скриншот поста ООС в Facebook

Оккупанты производили обстрел позиций украинских воинов вблизи Новотошковского. Боевой медик доставляла медикаменты на позицию и попала под обстрел.

Женщина получила множественные осколочные ранения несовместимые с жизнью.

Командование ООС выражает глубокое соболезнование семье и родственникам погибшей украинской защитницы.

Вечная память героям!

Источник: Ракурс


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