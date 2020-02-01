Война на Донбассе: во время вражеского обстрела погибла боевой медик

Потери на Донбассе. Фото: Газета «День»

https://racurs.ua/n133023-voyna-na-donbasse-vo-vremya-vrajeskogo-obstrela-pogibla-boevoy-medik.html

Ракурс

Война на Донбассе продолжает уносить жизни украинцев. Сегодня, 1 февраля 2020 года, во время вражеского обстрела в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) погибла боевой медик.

О гибели женщины сообщила пресс-служба ООС в Facebook.

Оккупанты производили обстрел позиций украинских воинов вблизи Новотошковского. Боевой медик доставляла медикаменты на позицию и попала под обстрел.

Женщина получила множественные осколочные ранения несовместимые с жизнью.

Командование ООС выражает глубокое соболезнование семье и родственникам погибшей украинской защитницы.

Вечная память героям!