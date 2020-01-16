Режим «тишины» на Донбассе: россияне 11 раз обстреляли позиции ВСУ, погиб военный, фото: Минобороны

https://racurs.ua/n132112-rejim-tishiny-na-donbasse-rossiyane-11-raz-obstrelyali-pozicii-vsu-pogib-voennyy.html

Ракурс

Война на Донбассе против Украины продолжается.

Боевики незаконных формирований под руководством военных Российской Федерации нарушают перемирие. Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил (ООС).

Вооруженные силы Украины зафиксировали 11 обстрелов своих позиций. Украинские солдаты были атакованы вблизи Новотошковского, Песков, Светлодарска, Орехово, Васильевки, Павлополя, Авдеевки, Широкино и Невельского.

Режим прекращения огня не выполнялся. Один украинский военнослужащий из-за обстрелов погиб.

Боевики вели огонь из запрещенного минскими договоренностями оружия. Они использовали минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также артиллерийские системы калибра 152 мм, гранатометы различных систем и БПЛА. Фиксировали ВСУ и снайперскую активность врага.

Ранее сообщалось, что спецслужбы РФ пытались провести информационную спецоперацию по дискредитации Вооруженных сил Украины (ВСУ).