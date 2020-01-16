Режим «тиші» на Донбасі: росіяни 11 разів обстріляли позиції ЗСУ, загинув військовий, фото: Міноборони

https://racurs.ua/ua/n132112-rejym-tyshi-na-donbasi-rosiyany-11-raziv-obstrilyaly-pozyciyi-zsu-zagynuv-viyskovyy.html

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Війна на Донбасі проти України продовжується.

Бойовики незаконних формувань під керівництвом військових Російської Федерації порушують перемир’я. Про це повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил (ООС).

Збройні сили України зафіксували 11 обстрілів своїх позицій. Українських солдатів було атаковано поблизу Новотошківського, Пісків, Світлодарська, Оріхового, Василівки, Павлополя, Авдіївки, Широкиного та Невельського.

Режим припинення вогню не виконується. Один український військовослужбовець унаслідок обстрілів загинув.

Бойовики вели вогонь із забороненої мінськими домовленостями зброї. Вони використовували міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також артилерійські системи калібру 152 мм, гранатомети різних систем та БПЛА. Фіксували ЗСУ і снайперську активність ворога.

Раніше повідомлялось, що спецслужби РФ намагалися провести інформаційну спецоперацію з дискредитації Збройних сил України (ЗСУ). За допомогою засланого до лав ЗСУ агента Москва планувала дискредитувати українську армію.