Катер «Бердянск». Фото: Экономические новости

https://racurs.ua/n133024-ekspertiza-vozvraschennogo-rossiey-katera-berdyansk-zavershena.html

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Агрессия России не вызывает сомнений, но все же необходимы доказательства, которые можно представить в международных судах.

Украинский малый бронированный артиллерийский катер (МБАК) «Бердянск», который был обстрелян российскими кораблями в Керченском проливе, прошел всестороннюю баллистическую экспертизу после возвращения в Украину, пишет «Радіо Свобода», ссылаясь на слова командующего Военно-морских сил Украины Игоря Воронченко.

Катер был захвачен Россией в 2018 году, а возвращен в ноябре 2019 года.

Командующий сообщил, что с катера были сняты фрагменты брони и остатки осколков от снарядов, которые являются вещественными доказательствами агрессивных и противоправных действий со стороны Российской Федерации.

Другой МБАК «Никополь» и буксир «Яны Капу», которые также были возвращены Россией, требуют ремонта.

Командующий сообщил, что ремонт кораблей в скором времени будет осуществляться на судоремонтном заводе.