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Нападение в Керченском проливе: в катер «Бердянск» попал российский вертолет, фото — "Интерфакс-Украина"

В катер «Бердянск» в Керченском проливе попал российский вертолет — результаты экспертизы

13 фев 2020, 15:55
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Украинский бронетанковый катер «Бердянск» был поврежден в результате обстрела из орудия российского вертолета Ка-52.

Об этом свидетельствует баллистическая экспертиза. Вертолет выпустил по «Бердянску» бронебойный снаряд, заявил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях Игорь Лосовский.

Во время заседания в Вене на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности он обратил внимание на то, что этот вывод подтверждает агрессию России во время инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года, сообщает «Укринформ».

Пробоина в катере «Бердянск» возникла в результате прямого попадания бронебойным снарядом, выпущенным из ударного вертолета Ка-52 ВМФ России, — заявил Лоосовський.

В конце 2019 года Россия наконец-то вернула Украине «Бердянск» и два других корабля («Яны Капу» и «Никополь»), которые захватила в 2018 году. Они были отправлены на завод для ремонта.

Киев ранее информировал ОБСЕ о повреждении своих судов и о фактах мародерства, которые совершили россияне относительно захваченных в Керченском проливе катеров.

РФ вернула корабли в соответствии с обязательным приказом Международного трибунала по морскому праву.

25 ноября 2018 года российские пограничники захватили катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу», направлявшиеся из Одессы в Мариуполь, а также их экипажи. 24 украинца вернулись домой в сентябре 2019 года в результате обмена.

20 ноября поврежденные украинские суда притянули в Очаков буксиры. Эксперты проводили следственные действия и баллистическую экспертизу.


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В катер «Бердянск» в Керченском проливе попал российский вертолет — результаты экспертизы

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