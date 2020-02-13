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Мунтяна отпустили под залог в 10 млн грн. Фото: nb.cv.ua

Взяточничество в Черновицком облсовете: Мунтяна отпустили под залог в 10 млн грн

13 фев 2020, 16:01
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Высший антикоррупционный суд (ВАКС) назначил председателю Черновицкого областного совета Ивану Мунтяну («Всеукраинское объединение «Батькивщина») залог.

Главе Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна, которого подозревают во взяточничестве, избрали меру пресечения в виде залога в 10 млн грн. Такое решение принял судья Тимур Хамзин, передает «Слово и дело».

Прокурор просил суд арестовать Мунтяна с залогом 15,1 млн грн. Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора.

Мунтян обязан являться в суд по первому требованию, сообщать о смене места проживания, не покидать Черновцы без уведомления следствия, воздержаться от общения с другим подозреваемым и свидетелями по своему уголовному производству, сдать паспорт для выезда за границу, а также носить электронный браслет контроля.

Напомним, ранее председателю Черновицкого облсовета сообщили о подозрении во взяточничестве. По данным следствия, чиновник просил предпринимателя в содействии в передаче в аренду оздоровительного комплекса. Установлено, что он получил часть средств в размере 180 тыс. долл. Его подозревают по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом»).


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