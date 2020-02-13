Мунтяна отпустили под залог в 10 млн грн. Фото: nb.cv.ua

https://racurs.ua/n133656-vzyatochnichestvo-v-chernovickom-oblsovete-muntyana-otpustili-pod-zalog-v-10-mln-grn.html

Ракурс

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) назначил председателю Черновицкого областного совета Ивану Мунтяну («Всеукраинское объединение «Батькивщина») залог.

Главе Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна, которого подозревают во взяточничестве, избрали меру пресечения в виде залога в 10 млн грн. Такое решение принял судья Тимур Хамзин, передает «Слово и дело».

Прокурор просил суд арестовать Мунтяна с залогом 15,1 млн грн. Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора.

Мунтян обязан являться в суд по первому требованию, сообщать о смене места проживания, не покидать Черновцы без уведомления следствия, воздержаться от общения с другим подозреваемым и свидетелями по своему уголовному производству, сдать паспорт для выезда за границу, а также носить электронный браслет контроля.

Напомним, ранее председателю Черновицкого облсовета сообщили о подозрении во взяточничестве. По данным следствия, чиновник просил предпринимателя в содействии в передаче в аренду оздоровительного комплекса. Установлено, что он получил часть средств в размере 180 тыс. долл. Его подозревают по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом»).