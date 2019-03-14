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Штраф в 3 тыс. руб. получили шаманы за сожжение верблюдов ради «укрепления России». Фото: irkutsk.bezformata

Штраф в 3 тыс. руб. получили шаманы за сожжение верблюдов ради «укрепления России» (ВИДЕО)

14 мар 2019, 12:02
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В России за ритуальное сожжение пяти верблюдов иркутских шаманов оштрафовали на 3 тыс. руб. (1 тыс. 227 грн). Обряд жертвоприношения провели якобы для укрепления России.

Россельхознадзор решил наказать шаманов только за перевозку животных в Иркутскую область без одобрения ветеринарной службы. После покупки, согласно правилам, их необходимо было проверить на болезни и на месяц отправить в карантин. Сам обряд жертвоприношения российская прокуратура и МВД проигнорировали. Об этом сообщает заместитель верховного шамана России Артур Цыбиков, передает «Эхо Москвы».

Верблюдов для жертвоприношения приобрели на ферме в Бурятии. Там приносить в жертву животных считается народной традицией и, в зависимости от регионов, «боги требуют» разные подношения. Так, на севере убивают оленей, а те, кто живут возле водоемов, используют для ритуала рыбу.

Цыбиков отметил, что жертвоприношение верблюда является очень сложным и за его проведение шаман и его близкие отвечают жизнью.

Ритуальное сожжение животных шаманы засняли на видео и затем, в начале февраля, выложили в Youtube. По этому инциденту прокуратура Ангарска проводила проверку, но сообщила, что уголовное дело открывать не будут.

Ранее сообщалось, что в Одессе за поджигание и издевательство над котятами мужчину осудили на 7,5 лет. Соответствующее решение в отношении живодера суд принял в начале марта.


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