У Франції помер заражений коронавірусом турист. Фото: ТСН

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Новий коронавірус Covid-19 призвів до смерті людини на території Європейського Союзу.

У Франції від хвороби помер 80-річний турист із провінції Хубей Китайської Народної Республіки. Чоловік перебував на французькій території з 16 січня. Його госпіталізували до лікарні 25 січня, він знаходився під наглядом медиків. Стан пацієнта швидко погіршувався, останні дні він перебував у критичному стані. Про це 15 лютого повідомила міністр солідарності та охорони здоров’я Франції Аньєс Бузін, передає BFM TV.

За словами міністра, дочка померлого пацієнта теж заражена коронавірусом. Її госпіталізували в лікарню Бішат. Стан здоров’я жінки покращується, незабаром медики мають її виписати з медичного закладу.

Загалом у Франції є 11 підтверджених випадків захворювання китайським коронавірусом. П’ятеро осіб, з них медичний працівник, видужали від пневмонії. Наразі на лікарняних ліжках знаходяться шестеро осіб, у яких діагностували небезпечний вірус.

Станом на 12.45 число смертей від нового коронавірусу складає 1 тис. 527 осіб. По всьому світі інфікованих 67 тис. 91 особа. Ще 8 тис. 446 осіб видужали від важкої пневмонії.

Нагадаємо, китайський коронавірус Covid-2019 вперше виявили на території Єгипту, його діагностували у громадянина іноземної держави. Хворого ізолювали на 14 днів і впродовж цього періоду він перебуватиме під наглядом лікарів.