Во Франции умер зараженный коронавирусом турист. Фото: ТСН

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Новый коронавирус Covid-19 привел к смерти человека на территории Европейского Союза.

Во Франции от болезни умер 80-летний турист из провинции Хубэй Китайской Народной Республики. Мужчина находился на французской территории с 16 января. Его госпитализировали в больницу 25 января, он находился под наблюдением медиков. Состояние пациента быстро ухудшалось, последние дни он находился в критическом состоянии. Об этом 15 февраля сообщила министр солидарности и здравоохранения Франции Аньес Бузин, передает BFM TV.

По словам министра, дочь умершего пациента тоже заражена коронавирусом. Ее госпитализировали в больницу Бишат. Состояние здоровья женщины улучшается, вскоре медики должны ее выписать из медицинского заведения.

В целом во Франции есть 11 подтвержденных случаев заболевания китайским коронавирусом. Пять человек, из них медицинский работник, выздоровели от пневмонии. Сейчас на больничных койках находятся шесть человек, у которых диагностировали опасный вирус.

По состоянию на 12.45 число смертей от нового коронавируса составляет 1 тыс. 527 человек. По всему миру инфицированных 67 тыс. 91 человек. Еще 8 тыс. 446 человек выздоровели от тяжелой пневмонии.

Напомним, китайский коронавирус Covid-2019 впервые обнаружили на территории Египта, его диагностировали у гражданина иностранного государства. Больного изолировали на 14 дней и в течение этого периода он будет находиться под наблюдением врачей.