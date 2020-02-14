Китайский коронавирус из Китая впервые зафиксировали в Египте. Фото: censor.net

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Китайский коронавирус Covid-2019 впервые обнаружили на территории Египта.

Болезнь диагностировали у гражданина иностранного государства. Лабораторные анализы больного положительные, однако у него нет никаких симптомов заражения смертельным вирусом. Об этом 14 февраля сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Al Arabiya.

В Министерстве здравоохранения Египта заявили, что иностранца изолировали на 14 дней и на протяжении этого периода он будет находиться под наблюдением врачей. О выявлении Covid-2019 уже уведомили Всемирную организацию здравоохранения. В министерстве уверяют, что приняли все необходимые меры.

По информации Центра системных исследований и инженеринга при Университете Джона Хопкинса в США, по состоянию на 20.15 сегодняшнего дня, общее количество погибших от коронавируса составило 1 тыс. 384 человека. Болезнью инфицированы 64 тыс. 460 человек.

Напомним, по состоянию на сегодняшнее утро от коронавирус в Китае умерли 1 тыс. 383 человек. Больше всего людей погибло в провинции Хубэй — 1 тыс. 318 человек. Общее количество зараженных — более 64 тыс.